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فتحت الفنانة ريهام حجاج باب الأمل أمام كل الحالات الإنسانية المتعلقة بصحة الأطفال غير القادرين على مصاريف العلاج، وطلبت من ذويهم مراسلتها على الخاص في حسابها بموقع إنستقرام، وأعلنت أنها ستختار بعض الحالات بطريقة عشوائية، وتتكفل بمصاريف العلاج كاملة.
ريهام حجاج نشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام صورة يتضمن محتواها "اللي عنده لقدر الله طفل مريض ومش قادر على علاجه يكتب باختصار الحالة والمبلغ المطلوب في تعليق، هيتم اختيار عشوائي لعدد من الحالات وهبعتلهم رسالة للتواصل معاهم، ربنا يشفى كل أطفالنا يا رب.
وأضافت قائلا: في ناس بعتتلي رسايل انها مش عايزة تكتب تعليق ..اللي مش عايز يكتب تعليق يبعت رسالة و انا حاقراها، كما أكدت أن الباب مفتوح أمام كل الجنسيات وليس قاصرا على دعم الأطفال المصريين فقط قائلة: طبعا ...المرض مافيهوش مصري و هندي.
وردا على تعليق من سيدة أكدت أنها لم تتلق ردا من ريهام على شكواها قالت حجاج: @ الرسايل كتيرة اوي و انا حاقراها كلها متقلقيش.
يذكر أن حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي باتت نافذة أمام الفقراء للبحث عن حل لأزماتهم الصحية والمادية، ويلجأ أغلب الناس للفنان محمد رمضان لأنه سريع الاستجابة ويتواصل بالفعل مع من يلجأ إليه، وبعده فتح المطرب الشعبي سعد الصغير الباب أمام أحد معجبيه وطلب منه التواصل المباشر لدعمه.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج تبدأ حملة علاج الأطفال "غير القادرين" على نفقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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