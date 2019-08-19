المشاهير العرب يستمتعون على البحر مع نصفهم الاخر

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ينتظر النجوم العرب فصل الصيف لقضاء الإجازات بعيدًا عن ضغوط العمل، وفي الأغلب يقضون هذه الإجازات مع نصفهم الآخر على الشاطئ في لحظات رومانسية جذابة.
الصور أعلاه تظهر المشاهير العرب وأزواجهم على البحر:
من أكثر الصور التي أحدثت جدل صور دنيا بطمة وزوجها محمد الترك في حمام السباحة حيث اعتبر البعض أن ظهور النجمة المغربية بالمايوه أمر منتقد للغاية.
النجمة هنادي الكندري تقضي الإجازة برفقة زوجها محمد الحداد على الشاطئ أيضًا.
وظهرت زوجة الممثل المصري أمير كرارة معه على الشاطئ في صورة تم تسريبها لهما فمن النادر أن تظهر زوجته أمام الجمهور وكان قد أوضح أمير أنه شديد الغيرة عليها.
وخلال الإجازة استمتع النجم باسل خياط مع زوجته ناهد بالإجازة في مكان قريب من الشاطئ.
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