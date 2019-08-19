أصالة تغازل نوال الكويتية .. وجمهورها يوجه رسائل لأحلام

تسبب صورة عفوية جمعت بين المطربة السورية أصالة وزميلتها الكويتية نوال في إعادة كواليس المعركة بين اصالة والمطربة أحلام من جديد، بعدما أكد جمهور الفنانة السورية أن اللقطة تم نشرها عبر تويتر من أجل إغاظة الفنانة الإمارتية.

أصالة المتواجدة حاليا في لندن جمعتها المصادفة باللقاء معر المطربة نوال الكويتية وقامت بالتقاط صورة عفوية معها داخل المنزل وعلقت عليها عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: هنا لندن ... مع نوالتي الحبيبه الرّاقيه البسيطه المُفعمه بالمشاعر واللّطف والمحبّه نوال_الكويتية، وقامت الأخير بإعادة تغريد الصورة مع كلمات أصالة دون وضع أية تعليقات عليها.

جمهور أصالة وضع تعليقات كادت أن تعيد الأزمة بينها وبين أحلام ومنها "من كِتاب "كيف تغيظين صديقتك الحقودة" قِسم "عدو عدوي صديقي"، و ياويل قلبي ويلاه وشذا التحطيم، فنانة العرب مع فنانة الخليج..، ليش ماتصلتو علي احلام تجي لعندكن تكمل الصوره، وعلى الفور تدخل جمهور نوال حتى لا تتورط في المعركة وأكدت واحدة من معجباتها أنها صديقة مقربة لأحلام والخلافات بينهما انتهت، علما أن أحلام اثارت أزمة سابقا مع أصالة بعد مباركتها اختيار نوال لتحل بدلا منها في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس".

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يذكر أن المطربة أصالة وجهت رسائل غامضة للصديقة الخائنة وتوقع الجميع أنها تقصد المطربة الإماراتية أحلام بعد الصراع القصير الذي دار بينهن عبر موقع تويتر وانتهى ب "البلوك".

أصالة نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستقرام، واستغلت مهارتها في صياغة الرسائل الغامضة لإثارة انتباه متابعيها وقالت: إنّ حدسي غالباً لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقاً بأنّها ليست صديقه، فكيف لها أن تصون ودّي؟ وهي الّتي لا تعرف كيف ... نعم أنا مُحاطة بحبّ كبير ومنّ أُناس كثر، إلّا أنّ الخيانة مؤلمه، ولكن ألمها يزول سريعاً، ويجب أنّ يزول سريعاً.

تابعت قائلة: إنّ من طعنني بالظهر لا يستحق أنّ يوجع قلبي، وقد تعهّدت لروحي أنّ لا أسمح لأحد أنّ يمسّها، فالخيّرون كثر، وقدّ منّ الله. عليّي بنعمة الاختيار، لنّ أحاول أنّ أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسآخذ ما أنعم الله به عليّي، لنّ أفسد علاقاتي الطيبة، ولنّ أُسامح منّ لا يستحق.

خلافات اصالة وأحلام ممتدة عبر الشهور الثلاثة الماضية وبدأت بمبادرة الفنانة أحلام، على تهنئة الفنانة أصالة بعيد ميلادها، متناسية الخلاف الذى وقع بينهما من قبل وبادرت بالصلح، وعاد الخلاف مجددا بينهما هذه الأيام، عندما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد أزمتها الصحية الأخيرة مشيرة أنها لا تحمل لها أي كره، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: " هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".

ومن جانبها ردت أصالة على أحلام قائلة: حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض وبعد رد أصالة، حذفت أحلام المنشور وبعد الهجوم من جمهور أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.