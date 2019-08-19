النجوم العرب في عطلة العيد

ينتظر النجوم العرب إجازة العيد سنوياً لقضاء أجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء. النجم تيم حسن نشر صورة مؤخراً برفقة زوجته وفاء الكيلاني وبدا في غاية الإنسجام والسعادة. بعض النجوم فضلوا قضاء إجازة العيد على البحر كما فعل النجم مكسيم خليل وزوجته النجمة سوسن أرشيد. كذلك النجمة اللبنانية سيرين عبد النور ظهرت في البيسين وبدت مسترخية في مياه الصيف الدافئة. Advertisements أما النجمة السورية أصالة نصري فضلت قضاء العطلة مع زوجها وأولادها، وكذلك فعلت الممثلة ديمة بياعة. اقرئي ايضا: تعرف على الأماكن التي يتواجد بها النجوم لقضاء إجازاتهم الصيفية إطلالات نجمات العالم العربي خلال السفر... ما رأيك بها؟ اطلالات النجمات العرب خلال السفر

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