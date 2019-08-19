شاهدوا.. رامي رضوان يكشف أسرار لقاءه الأول مع زوجته دنيا سمير غانم

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 05:47 مساءً - قال الإعلامي رامي رضوان خلال استضافته في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه منى عبد الغني ومفيدة شيحة على قناة CBC، إنه تخلى عن قراره بعدم الارتباط من داخل وسط “الميديا”، بعد تعرفه بالفنانة دنيا سمير غانم، التي لم تكن تشبه الصورة التي رآها عند البعض.

وروى كيف التقى بها لأول مرة في تجمع لبعض الأصدقاء، دعاه للانضمام إليه صديق مشترك، وتوقع أن تكون دنيا مزهوة بنجوميتها، لكن ظنه كان في غير محله، وفي لحظة ما، وبينما كانوا يلعبون لعبة “بدون كلام”، أحس بنوع من الكيمياء بينهما، وظل بعدها غير متأكد من إحساسه.

واعترف رضوان بأنه حرص على تلبية دعوات صديقهما بعد ذلك اللقاء فقط إذا كانت دنيا موجودة، وامتدت مرحلة جس النبض بينهما لفترة لم يحاول خلالها طلب رقم هاتفها بسبب الخجل، وعندما فكر في البحث عن صفحتها على موقع فيسبوك وجد عددا هائلا من الصفحات باسمها، لكنه تجرأ أخيرا وطلب الرقم، ومع مرور الوقت شعر بوجود إعجاب متبادل بينهما.