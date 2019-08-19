إطلالة جديدة جريئة لبريانكا شوبرا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا تزال ممثلة بوليوود بريانكا شوبرا تواصل ظهورها على موقعها الاجتماعي، وقد شوهدت مؤخراً وهي تقضي وقتًا ممتعًا وتتجول حول مدينة “ديزني لاند” الترفيهية مع زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس.

الايقونة وملكة جمال العالم السابقة، لا تفشل أبدًا في مفاجأة معجبيها بأزياءها الفريدة، بعد أن ظهرت صورة لها وهي ترتدي قبعة ميني ماوس في ديزني لاند، شاركت صور من حفلة، كانت ترتدي فيها فستان أسود شفاف وقصير، ومزين بالريش، وبأقل قدر من الماكياج وأحمر الشفاه والشعر المفتوح.

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لم تحضر بريانكا شوبرا ونيك جوناس حفل عيد ميلاد جو جوناس الثلاثين ليلة الجمعة، بل حضر الزوجان احتفال عيد ميلاد جيمس بوند أو الممثل الايرلندي بيرس بروسنان.

كانت شوبرا مشغولة في قضاء بعض الوقت مع عائلتها الجديدة هذا الصيف، في وقت سابق من هذا الشهر ، انضمت إلى زوجها ، مع جو جوناس وزوجته الجديدة صوفي تيرنر، في عطلة عائلية صغيرة في ميامي.

كما قامت بريانكا التي ستظهر قريبًا في فيلم “Sky is Pink”، بنشر صور لها على Instagram مع دانييل صوفي وزوجة كيفين جوناس ، وكذلك أطفال دانييل، مما يؤكد أن الحياة الزوجية تسير على ما يرام بالنسبة لشوبرا وجوناس.