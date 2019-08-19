من مايا دياب إلى جمهورها: سامحوني!

متابعة بتجــــــــــــرد: وجّهت النجمة اللبنانية مايا دياب رسالة إلى الجمهور، اعتذرت من خلالها عن غيابها بشكل مستمرّ عن حسابها عبر موقع “تويتر”.

وتوجهت مايا دياب في تغريدة إلى محبّيها، ووعدتهم بالتواصل معهم دائمًا عبر “تويتر” كما وشكرتهم على تفاعلهم الإيجابي مع أغنيتها الجديدة “يابا يابا” فكتبت: “سامحوني بغيب عن التويتر لأن ما كتير بحب الحكي بس رح شد حالي وما بقى غيب عيب....شكراً على آراءكم بأغنيتي الجديدة يابا يابا وناطرة بعد كل واحد شو أكتر شي حبّ بالغنية والكليب”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “يابا يابا” باللهجة الصعيدية المصرية، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير أمّا الكليب الخاص بها فكانت مايا قد صوّرته في منطقة الهرمل في لبنان منذ فترة تحت إدارة المخرجة كريستال يونس.