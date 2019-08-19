“عيش بشوقك” لـ تامر حسني يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني حصد نجاح ألبوم “عيش بشوقك” الذي يحافظ على الصدارة منذ طرحه في الأسواق.

وحصد فيديو كليب أغنية عنوان الألبوم “عيش بشوقك” أكثر من 85 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ السنة الواحدة على طرحه عبر قناة تامر حسني الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

مع هذا الرقم القياسي يكون تامر حسني قد حقق به نجم الجيل إنجازًا جديدًا يضيفه إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات غير المسبوقة.

الجدير ذكره أن أغنية “عيش بشوقك” هي من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهاني محروس، أمّا العمل المصوّر فهو من اخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة تامر حسني الخاصة TH PRODUCTION.

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لمشاهدة فيديو كليب “عيش بشوقك”: