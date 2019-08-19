“ذا روك” يفاجئ الجميع بحفل زفافه السري في هاواي – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الممثل الأمريكي داوين جونسون والمعروف باسم “ذا روك أو الصخرة”، محبيه بحفل زفافه السري على حبيبته لورين هاشيان، أمس الأحد، في هاواي، بحسب ما أفادت صحيفة “بيزنس انسايدر”.

ونشر الممثل البالغ من العمر 47 عامًا، صورتين لحفل زفاف هاواي على “إنستقرام”، صباح اليوم الاثنين، حيث قال: “نحن نفعلها”، إلى جانب عبارة “Pōmaika’i” بلغة أهل هاواي، والتي تعني “المباركة”.

وأعرب العديد من المشاهير عن تمنياتهم بالزواج السعيد لـ”جونسون” وزوجته، ومن بينهم سكوتر براون، وكيفن هارت، وليندسي فون، وجيسيكا شاستين.

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في العام الماضي قال “جونسون”، في تصريحات سابقة لـ”ET”، إنه ينوي عقد زفافه وزوجته هاشيان، ولكنه لم يكن يعرف متى.

يشار إلى أن “ذا روك”، حقق أعلى معدل لأرباح من التمثيل منذ 20 عامًا، وكان ضمن قائمة “فوربس” لمشاهير الأغنياء الـ100.