هند صبري تصل للعالمية بـ”نورا تحلم”

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة هند صبري جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة من فيلمها “نورا تحلم”، والذي سيعرض في أحد المهرجانات العالمية خلال الأيام المقبلة.

وعلقت “هند” على الصورة وقالت: “نورا تحلم أحدث أفلامي يعرض عالمياً للمرة الأولى بعد أيام قليلة بقسم اكتشاف بمهرجان تورنتو الذي أصبح ضمن أهم خمسة مهرجانات سينمائية في العالم”.

وأضافت: “الفيلم من إخراج هند بوجمعة في أول أعمالها. ويشاركني بطولته لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. ومن إنتاج تونسي، فرنسي، و بلجيكي مشترك شركة بروباغندا”.

يشار إلى أن الفنانة هند صبري يعرض لها حاليا بدورالعرض الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، الذي يقوم ببطولته إياد نصار، كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ويعرض لها أيضا فيلم “الكنز 2” مع محمد سعد ومحمد ر مضان وأحمد رزق وأحمد حاتم وغيرهم.