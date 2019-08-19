حقيقة حفل العشاء الرومانسي بين برادلي كوبر وليدي غاغا في فرنسا

متابعة بتجــــــــــرد: تنبأ الكثيرون بوجود علاقة رومانسية بين الفنان العالمي برادلي كوبر والمغنية الأمريكية ليدي غاغا، ولكن مع توالي الأيام تثبت الأحداث العكس، وكان آخر هذه الإحباطات هي حفل العشاء الرومانسي بين الاثنين بفرنسا.

وثارت شائعات أن الممثل قد تناول الغداء مع نجمة “ستار إذ بورن” البالغة من العمر 33 عاماً في فرنسا، حيث كانت تقضي “غاغا” عطلتها، وقد شوهد برادلي 44 عاما وهو يأكل في مطعم “شاتو لا كوست” الفخم في “بروفانس”.

وانتهت الشائعات بعد تصريح لأحد أصدقاء “غاغا” الذي قال إن ما حدث هو حالة من الخطأ في الهوية ليس أكثر، وأن الجالس معها في المطعم في فرنسا هو الرسام الإيرلندي غوجي البالغ من العمر 60 عامًا.

وأضاف المصدر: “برادلي لم يرها منذ شهور، إنه ليس برادلي ولكنه صديق جيد مع بونو، وقد قابتله مع أصدقائه”، مستطرداً: “إنه يحاول فقط الاستمتاع باستراحة في الشمس”.

وزاد الحديث عن قصة حب بين برادلي وليدي غاغا منذ أن لعبا دور العاشقين في فيلم 2018 الناجح، وقيل إن علاقتهما الرومانسية السرية هي ما تسببت في انفصال برادلي كوبر عن حبيبته العارضة الروسية “إيرينا شايك”.