- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالإثنين 2019/8/19 06:44 م بتوقيت أبوظبي
المطرب العراقي كاظم الساهر
أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر عن بثّ حفله في مهرجان صلالة بسلطنة عمان، على الهواء مباشرة من خلال التلفزيون العماني، مساء الإثنين.
وكتب الساهر عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام" أن الحفل سيُذاع بقناة سلطنة عمان، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.
الحفل يندرج ضمن جولة كاظم الساهر في شهر أغسطس/آب الجاري، التي زار أثناءها عدداً من الدول أبرزها لبنان والأردن وسلطنة عمان، قبل أن يختتم حفلاته في موسم "السودة" بالمملكة العربية السعودية، يوم 22 من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر بث حي لحفل كاظم الساهر في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.