بث حي لحفل كاظم الساهر في سلطنة عمان

أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر عن بثّ حفله في مهرجان صلالة بسلطنة عمان، على الهواء مباشرة من خلال التلفزيون العماني، مساء الإثنين.

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وكتب الساهر عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام" أن الحفل سيُذاع بقناة سلطنة عمان، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

الحفل يندرج ضمن جولة كاظم الساهر في شهر أغسطس/آب الجاري، التي زار أثناءها عدداً من الدول أبرزها لبنان والأردن وسلطنة عمان، قبل أن يختتم حفلاته في موسم "السودة" بالمملكة العربية السعودية، يوم 22 من الشهر ذاته.



