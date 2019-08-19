فن ومشاهير

بث حي لحفل كاظم الساهر في سلطنة عمان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

هشام لاشين

الإثنين 2019/8/19 06:44 م بتوقيت أبوظبي

المطرب العراقي كاظم الساهر

أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر عن بثّ حفله في مهرجان صلالة بسلطنة عمان، على الهواء مباشرة من خلال التلفزيون العماني، مساء الإثنين.  

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وكتب الساهر عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام" أن الحفل سيُذاع بقناة سلطنة عمان، الساعة 10 مساءً بتوقيت والعراق.

الحفل يندرج ضمن جولة كاظم الساهر في شهر أغسطس/آب الجاري، التي زار أثناءها عدداً من الدول أبرزها لبنان والأردن وسلطنة عمان، قبل أن يختتم حفلاته في موسم "السودة" بالمملكة العربية السعودية، يوم 22 من الشهر ذاته.

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