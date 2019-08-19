اعتزال إليسا.. محطات في مسيرة "ملكة الإحساس"

مشوار طويل قطعته المغنية اللبنانية إليسا تربَّعت خلاله على عرش المجد الفني، وحجزت لنفسها مكاناً خاصاً في قلوب الجماهير، الذين صدمتهم، الإثنين، بإعلانها اعتزال الغناء.

صوت عذب وحضور طاغٍ وجماهيرية تتسع مع كل جديد تقدّمه، إذ استطاعت الفنانة البالغة من العمر 46 عاماً التأثير في الوسط الغنائي العربي، وتصدح أغنياتها في البيوت والسيارات من المحيط إلى الخليج.

وُلِدت إليسا زكريا خوري يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول عام 1972، في بلدة دير الأحمر اللبنانية، وسط 6 أشقاء من أم سورية تُدعى يمنى سعود وأب لبناني.





ظهر شغف الطفلة الصغيرة الفني في الـ10 من عمرها، إذ كانت تشارك ضمن الحفلات المدرسيّة، وبناءً على رغبة والدها التحقت بكلية العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية لكنّها فشلت في استكمال دراستها ولم تحصل على شهادتها الأكاديمية.

تأثَّرت النجمة اللبنانية بوالدها مدرّس اللغة العربية الذي أحبت من خلاله الشعر، وتذوّقت معنى الموسيقى.

وفي عام 1992 لاحت الفرصة الذهبية أمام إليسا عندما شاركت في برنامج "استوديو الفن"، الذي كان يُعرض على التليفزيون اللبناني، واستطاعت لفت الأنظار إليها بصوتها الجميل.





وبعد تألقها في البرنامج انهالت عليها طلبات الحفلات، الأمر الذي شجّعها على طرح أول ألبوماتها الغنائية عام 1999 وحمل اسم "بدي دوب"، حيث حقّق نجاحاً كبيراً.

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واختارت الفنانة الصاعدة لوناً غنائياً فريداً بحثت فيه عن الكلمات التي تخاطب الوجدان والمشاعر، لذا أطلق عليها الجمهور لقب "ملكة الإحساس".





وعبر مسيرتها الفنيّة الطويلة قدَّمت 11 ألبوماً غنائياً وهي: "بدي أدوب"، "آخرتها معاك"، "عايشالك"، "أحلى دنيا"، "أيامي بيك"، "تصدق بمين"، "أسعد واحدة"، "سهرنا يا ليل"، "بستناك"، "حالة حب"، وفي يوليو/تموز طرحت آخر ألبوماتها بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي استقبله الجمهور بحفاوة بالغة لأنه جاء متنوعاً وتضمّن أغاني تُعبِّر عن تجارب شخصية لإليسا منها تجربة مرضها.

راهنت النجمة اللبنانية العربية على الصورة للاقتراب من الجمهور، واهتمت بتقديم كليبات غنائية تعتمد على الصورة المبهرة واختيار أماكن تصوير متميزة، فقد قدّمت إجمالاً 24 فيديو كليب.





وعاشت "ملكة الإحساس" لحظات صعبة أجبرتها على البكاء والصمت أحياناً، كما دخلت في دوامة من الحزن عندما رحل والدها عن الحياة عام 2004، إذ كانت شديدة الارتباط به وتعلّمت على يده كل شيء مثل قراءة الشعر وحب الغناء وتذوّق معنى الموسيقى، فقد كان والدها عرّابها الحقيقي.

وفي أغسطس/آب عام 2018 صدمت إليسا جمهورها عندما أعلنت إصابتها بسرطان الثدي وظهرت قوية ومتماسكة وتعاطف، معها الناس، كما ساندها زملاؤها في الوسط الفني.





بدت إليسا بعد دعم المحبين لها قوية وصوّرت تجربتها مع السرطان بفيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس، لأغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، التي حققت وقت عرضها 19 مليون مشاهدة.

وحصدت إليسا خلال مشوارها الفني على كثير من الجوائز أبرزها "موريكس دور" 5 مرات في أعوام 2002، 2005، 2008، 2010 و2013.



