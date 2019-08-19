"مبقاش سر" لـ أصالة تقترب من الـ3 ملايين مشاهدة فى 4 أيام

القاهرة - لايف ستايل
حققت أغنية "مبقاش سر" للفنانة السورية أصالة نصري، الـ3 ملايين مشاهدة، بعد 3 أيام من طرحها على القناة الرسمية لـ أصالة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية أصالة نصري "مبقاش سر "، من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.
على جانب آخر، حصدت أصالة مشاهدة عالية وذلك بعد طرح أغنية "نكتة بايخة" عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب، وذلك الأربعاء 7 أغسطس.
أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.
من المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.
وخاضت أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2".
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