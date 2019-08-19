"مبقاش سر" لـ أصالة تقترب من الـ3 ملايين مشاهدة فى 4 أيام

حققت أغنية "مبقاش سر" للفنانة السورية أصالة نصري، الـ3 ملايين مشاهدة، بعد 3 أيام من طرحها على القناة الرسمية لـ أصالة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أصالة نصري "مبقاش سر "، من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

على جانب آخر، حصدت أصالة مشاهدة عالية وذلك بعد طرح أغنية "نكتة بايخة" عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب، وذلك الأربعاء 7 أغسطس.

أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

من المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.

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وخاضت أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2".



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