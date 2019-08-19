تفاصيل الجلسة السرية بين محمد رمضان ومنتج حفلاته

أكد المنتج محمد جابر، أنه عقد جلسة ودية خلال الساعات الأخيرة، مع الفنان الكبير محمد رمضان، وتم الاتفاق خلالها على مد فترة التعاقد بينهما لمدة عامين آخرين، ويكون بموجبه للمنتج الحق منفردا في تنظيم حفلات الفنان محمد رمضان.

وكان خلافًا قد نشأ بين المنتج محمد جابر والفنان محمد رمضان بعدما نشر رمضان إعلانا عن حفله بالساحل الشمالي، وقد قام محمد جابر باللجوء إلى نقابة المهن الموسيقية لبحث شكواه، وبالفعل تحدد لها موعدا كان الخميس الماضي، وحضر الأستاذ عبد الغنى شوشة الممثل القانوني عن الفنان محمد رمضان وأقر بأحقية محمد جابر في تنظيم حفلات الفنان محمد رمضان.

وعقب الانتهاء من بحث الشكوى، تم عقد لقاء وديا بين المنتج محمد جابر والفنان الكبير محمد رمضان، توصلا فيه بسهولة إلى إنهاء الخلاف، بل على العكس قام محمد رمضان بمد فترة التعاقد إلى عامين قادمين لما رآه من جدية واحترافية المنتج محمد جابر.

وحاليا يتم عمل التجهيز والإعداد للحفل القادم للفنان محمد رمضان، حتى يظهر للجمهور بالشكل اللائق، ويحوذ على إعجابه كالحفل السابق الذي ظهر بعنوان «أقوى حفل في مصر».

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وقد علق المنتج الكبير محسن جابر على حل الخلاف بقوله: نجومية الفنان محمد رمضان ليست من فراغ ، فهو رجل محترم وجدير بالثقة وقد أسعدني ما قام به أثناء الجلسة الودية التي عقدها مع محمد جابر ونتج عنها مد فترة التعاقد بينه ويبن محمد جابر.. وأدعو الله أن يوفقهما في تعاونهما القادم.

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