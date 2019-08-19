أيمن بهجت قمر يهاجم المهرجان القومي للمسرح المصري

القاهرة - لايف ستايل
هاجم الشاعر أيمن بهجت قمر المهرجان القومي للمسرح المصري بسبب عدم وجود اسم والده في قائمة المكرمين خلال المهرجان.
وكتب أيمن بهجت قمر من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ابويا مش في الصورة ! صحيح هو بهجت قمر والا خفاجي عملوا حاجة للمسرح في مصر !!! يالا عموما إلى القائمين على هذه الصورة طظ فيكوا.. بسيطة" .
وتنطلق اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس، فعاليات اليوم الثالث من الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز بـ 16 عرضا مسرحيا موزعة على ثلاث مسابقات في 20 مسرح من مسارح الدولة تشاهدها لجان التحكيم.
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