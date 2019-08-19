الاستعانة بمترجم للإشارة في أولى ندوات "القومي للمسرح المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في لافتة إنسانية بأولى ندوات الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، قامت إدارة المهرجان برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز بالاستعانة برامي يسري مترجم لغة الإشارة للصم والبكم، ليترجم للحضور كلمات المتحدثين.

وشهدت الندوة حضور جماهيري كبير، كما حضر الندوة الفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان، والفنانة وفاء الحكيم، والفنانة عزة لبيب، والمخرج أحمد السيد، وعدد من النقاد والمثقفين.

وأدار الندوة الناقد أحمد خميس، وشارك فيها كل من المخرج عادل حسان، الدكتورة أميرة شوقي، الدكتور تامر راضي، الدكتور عاطف العجمي