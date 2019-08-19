خاص- أحمد خالد صالح: "لهذا السبب لم يعرفني الجمهور في الفيل الأزرق2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب أحمد خالد صالح عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول نجاح فيلم "الفيل الأزرق2" بشكل عام ودوره بشكل خاص، بالإضافة إلى تعاونه مع المؤلف أحمد مراد والمخرج مروان حامد والنجم كريم عبدالعزيز وكل فريق الفيلم.

وقال أحمد خالد صالح في تصريحات لمصراوي: "الحمد الله الناس تفاجأت بشخصية ملك الغجر، وأغلب الجمهور لم يكن يعرف من يجسد هذه الشخصية بسبب المكياج واللوك الذي ظهرت به".

وتابع: "لدي إحساس مختلط من فكرة أن أغلب الجمهور لم يكن يعرف من الممثل الذي يجسد الشخصية، ولكن ما أسعدني هو سؤالهم من هذا الممثل، وأعتبره نجاحًا للشخصية".

وأضاف: "لم يكن لديّ وقت كبير للتحضير للشخصية، واستعددت لها في وقت قصير جدًا مع المخرج الكبير مروان حامد الذي اجتمعت به مرتين قبل بدء التصوير لوضع الخطوط العريضة للشخصية".

وعن اختيار "لوك" الشخصية: "قال إنه من تصميم الأستاذة ناهد نصر الله، بالتنسيق مع الأستاذ مروان حامد، ووضعت لمستي الخاصة باختيار التتوهات والإكسسوارات، من خلال قراءتي عن الغجر ومذاكرتي الشخصية".

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وكشف "أنه استخدم نبرة صوت مختلفة عن صوته، ونالت إعجاب مروان حامد وقت التصوير، وأغلب الجمهور اعتقد أن هذا الصوت غير حقيقي.. الحقيقة أنا من قمت بتغيير صوتي"

وتابع: "استمتعت جدًا بالتعاون مع كريم عبد العزيز، فهو نجم بكل ما تعنيه الكلمة"، إنسانيًا وفنيًا، وهو متميز جدًا وكنت من المعجبين به وأنا صغير، بالإضافة إلى أنني استمتعت بالتعاون مع كل فريق عمل الفيلم والكواليس كانت رائعة".

وعن منافسة موسم عيد الأضحى قال أحمد خالد صالح: "المنافسة قوية جدا، وتبشر بازدهار السينما وفي طريقنا لمشاريع سينمائية عملاقة، ومن غير منافسة لن يكون لدينا الرغبة في العمل، والمنافسة القوية هي الأساس لتقديم أعمال جيدة".

وعن قرصنة عدد من الأفلام وتسريبها على الإنترنت أوضح: "هذه التسريبات مقصودة، وتعدٍ على حقوق ملكية الغير، وغير مقبول تمامًا، بالإضافة إلى أن تسريب الفيلم يفقده جودته وأيضا مشاهدة الفيلم في السينما أفضل بكتير".

"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وأحمد خالد صالح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وولاء الشريف.