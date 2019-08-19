محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال المخرج عادل حسان إن حركة مسرح الأقاليم، تمتلك في كل محافظة مشاركين فاعلين، لديهم رؤية هامة للنهوض بحركة المسرح، وذلك في الندوة التي تُقام بالمجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا المصرية.
وأكد أن حديثه لا يعني أن المسرح كان في أزمة، ولكن العمل يتم بالكم والكيف.
وتابع: "من المهم جدا أن يكون لدينا عدد كبير من العروض والمشاركين، بالإضافة لمحتوى جيد للمتفرج، تنتشر بشكل كبير بمسرح الأقاليم الذي يشمل مسرح الجامعة، والفرق المستقلة وفرق الهواة".
وتُقام الندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا المصرية، ضمن الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر عادل حسان عن المشاركين بندوة "الموسم المسرحي": "لديهم رؤية فاعلة للنهوض بالمسرح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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