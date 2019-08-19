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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
وجهت المطربة أصالة، رسالة إلى الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، عقب إعلان الأخيرة عن نيتها اعتزال الفن بعد طرح الألبوم الغنائي المُقبل، واصفة المجال بأنه يشبه "المافيا".
وكتبت أصالة في رسالتها "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمن هو مثلك لا يريد أنّ تستعبده هذه المهنة، ولكنك مُهمة ومؤثرة وصانعة ومحبوبة من ملايين الناس، صوتك أصبح جزء من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كُثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا".
وكانت إليسا أعلنت الخبر عبر "تويتر"، وكتبت: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن هذا بقلب حزين، ولكنني على قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا".
وتطرح إليسا ألبومها بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر القادم، ويضم الألبوم 12 أغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان اعتزالها.. أصالة توجه رسالة لإليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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