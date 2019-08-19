في أسبوع.. إيرادات "خيال مآتة" تتجاوز 25 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصلت إيرادات فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي انخفاضها، وحصل، أمس الأحد 18 أغسطس، على المركز الثالث في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

حقق الفيلم، أمس، مليونًا و79 ألفًا و260 جنيهًا، لتصل إيراداته بعد أسبوع من طرحه إلى 25 مليونًا و348 ألفًا و608 جنيهات.

"خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبوزهرة، سامي مغاوري، لطفي لبيب، محمود الليثي.

كان الفيلم قد تعرض لعملية قرصنة، وسُربت له نسخة عالية الجودة فنيًا على مواقع الإنترنت.