خاص| بعد القبض على مخرج "خيال مآتة".. أول تعليق من نقابة السينمائيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الدكتورة غادة جُبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية، إن النقابة لم تتخذ بعد إي إجراء بشأن خبر القبض على المخرج خالد مرعي في مطار القاهرة.

وأضافت غادة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لسه بنشوف الموضوع، ولو ثبت ان فيه حاجة بنتصرف على طول وبيكون محامي النقابة موجود معاه في كافة الإجراءات والتحقيقات، لكن حتى الآن مفيش تفاصيل عندنا بخصوص القضية".

كان المستشار أحمد خالد، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة، وبإشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام، أمر اليوم الاثنين، بحبس المخرج خالد مرعي، مخرج فيلم "خيال مآتة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله بمطار القاهرة.

أجهزة الأمن في مطار القاهرة، ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، أثناء عودته من رحلة سفر "هولندا" بالخارج، وبحوزته كمية من المخدرات.