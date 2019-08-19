بدء ندوة "الموسم المسرحي" بالمهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأت منذ قليل، أولى ندوات الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، تحت عنوان "الموسم المسرحي ٢٠١٨- ٢٠١٩".

يدير الندوة دكتور أحمد خميس، الذي قال في بداية كلمته: "أتوجه بالشكر للدكتور أحمد عامر، الذي بدأ طريقة جديدة في تشغيل الندوات، وكان لديه طموح لنظام معين لإقامة الندوات".

وأوضح أن البيت الفني للمسرح، شهد طفرة كبيرة من خلال جهات إنتاج مختلفة، وهناك تصور لمستقبل مغاير لحد كبير.

وتابع: "هناك فرقتين جدد وهما الشمس والمواجهة، والأخيرة لديها طموح أن تقدم ٨ عروض جديدة، تجوب بها أنحاء مصر، والعروض المقدمة للجمهور مجانية".

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وأشار إلى وجود طفرة حدثت أيضا في عروض القطاع الخاص، كما أعرب عن استيائه من التدخل "الرهيب" - بحسب وصفه، من قبل الرقابة على النصوص المسرحية، وطالب وزارة الثقافة بالتدخل.

وتستمر الندوة بكلمة للمشاركين بالندوة وهم المخرج عادل حسان، الدكتورة أميرة شوقي، دكتور تامر راضي، دكتور عاطف العجمي.

كما حضر الندوة دكتور إسماعيل مختار مدير المهرجان، المخرج أحمد السيد، الفنانة وفاء الحكيم، وعدد كبير من جمهور المهرجان، بالإضافة لعدد من المثقفين والنقاد.

تُقام الندوة بمقر المجلس الأعلى للصحافة بدار الأوبرا المصرية.