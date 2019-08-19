نشوى مصطفى تتذكر والدها وتطلب من الجمهور الدعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تذكرت الفنانة نشوى مصطفى والدها الراحل وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت نشوى صورة لها مع والدها، وكتبت: "ابويا حبيبي ألف رحمة ونور على روحك يا حبيبي — ربنا يجعل شقاك علينا أنا وأخواتي في ميزان حسناتك — رجاءً ادعو له بالرحمة".
واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى مؤخرًا بزفاف ابنها عبد الرحمن بأحد فنادق القاهرة، وحضر الحفل عدد من أصدقائها بالوسط الفني، منهم ماجد الكدواني، منال سلامة، إدوارد، أنوشكا، رانيا فريد شوقي، إيمي سالم، عزة مجاهد.
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