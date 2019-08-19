تراند اليوم : فنانة شهيرة ترتدي النقاب.. وتغادر الإمارات لهذا السبب...

تفاعل العديم من محبي وجمهور الفنانة المغربية مريم حسين معها، عقب انتشار عدد من مقاطع الفيديو وهي ترتدي النقاب عقب قرار ترحيلها من الإمارات.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله مريم حسني وهي ترتدي النقاب أثناء تسوقها، حتى لا يتعرف عليها أحد.

وأظهر مقطع الفيديو، تعمد الفنانة المغربية إخفاء ملامحها بتغطية وجهها بالكامل بينما تستعد للتسوق، حتى لا يتعرف عليها أحد أو يلتقط صور لها.

وقد سخرت الفنانة من نفسها خلال الفيديو، بالرغم من محاولة إخفاء وجهها، ، متسائلة ماذا ستفعل عند اتساخ النقاب بكريم الأساس الذي تضعه على بشرتها.

وجاء قرار ترحيل مريم حسين، على خلفية الحكم الصادر لصالح الفنان الإماراتي حسين الجسمي في القضية التي رفعها ضدها، والتي حُكم فيها بالسجن 3 أشهر وترحيلها من الإمارات.

يذكر أن الفنانة المغربية مريم حسين، والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي "الشقيق الأكبر للمطرب حسين الجسمي" دخلا في خلاف شديد حينما انتشر فيديو منسوب للفنانة المغربية ووصف بـ"الإباحي" مع مغني راب في احتفالات رأس السنة بالإمارات، ليقرر الإعلامي الإماراتي مقاضاتها.

وكانت محكمة جنح دبي قد قضت، بإبعاد الفنانة المغربية عن دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 3 أشهر حسبما نشرت المحامية والإعلامية الإماراتية، الدكتورة حوراء موسى، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.