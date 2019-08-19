تراند اليوم : رد مفاجئ من ممثلة مصرية شهيرة على اتهامها بتعاطي المخدرات...



فاجأ أحد المعجبين بالممثلة المصرية ياسمين رئيس، متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، باتهامها بتعاطي المخدرات، وهو الأمر الذي ردت عليه بسخرية.

ونشرت "ياسمين"، صورة لها وقد ضفرت شعرها بالضفائر الافريقية الصغيرة، مع ارتدائها تي شيرت رياضي أزرق، ومن دون مكياج على وجهها، حظيت بردود فعل واسعة من متابعيها.

غير أنها فوجئت بتعليق أحد متابعيها قائلاً: "لسة بتشربي مخدرات ولا لسة.. أنا كنت بحترمك الفلوس غيرتك"، لترد عليه ساخرة: "أصلي كنت بشتري من عندهم"، وهو ما اعتبره معلقون "قصف جبهة" لهذا الشخص.

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يذكر أن ياسمين رئيس نجمة سينمائية شابة شاركت في بطولة العديد من الأفلام، وتشارك حاليًا في بطولة فيلم "لص بغداد"، مع الفنان محمد عادل إمام وأحمد رزق وصلاح عبد الله وأمينة خليل من أخراج أحمد خالد موسى.