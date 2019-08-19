شاهد: أمل حجازي تنشر فيديو من طواف الوداع وتثير انتقادات متابعيها

شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي متابعيها، بمقطع فيديو خاص، وذلك خلال تأديتها الطواف في مناسك الحج.
وظهرت حجازي في الفيديو تغطي وجهها مع إحدى صديقاتها خلال طوافهما الكعبة ضمن حشد الحجيج، معلقه عليه: «طواف الوداع».
وتعرضت حجازي لانتقاد متابعيها مشيرين إلى إنها انشتغلت بالتصوير، وفضلوا لو كان كل تركيزها خلال الطواف بالدعاء.
وفي نفس السياق تمنى جانب من متابعي الفنانة حج مقبول وذنب مغفور.
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