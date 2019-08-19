شاهد.. بعد إنجاب طفلتين.. ذا روك يتزوج حبيبته

شارك الممثل الأمريكي دوين جونسون، جمهوره بصورة من حفل زفافه الذي أقامه في هاواي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر ذا روك صورة له محاطًا بطوق من الورود، إلي جانب زوجته لورين هاشيان بفستان الزفاف، وعلق عليها قائلًا: "فعلناها.. 18 أغسطس

2019.. مبارك لنا".جدير بالذكر أن علاقة دوين جونسن بزوجته بدأت في عام 2007، وأثمرت عن إنجاب طفلتين وهما تيا ، و جاسمين، لتتوج بالزواج بعد مرور أكثر من 12 عام.