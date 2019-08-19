شاهد.. أيمن بهجت قمر لـ "المهرجان القومي للمسرح": "طظ فيكوا"

سجل السيناريست أيمن بهجت قمر، اعتراضه على تجاهل "المهرجان القومي للمسرح المصري" والده الكاتب المبدع بهجت قمر، وعبر عن غضبه لعدم وضع صورة والده الراحل ضمن رواد المسرح في بوستر المهرجان، إلى جانب عدم إدارج اسمه أيضًا ضمنقائمة النجوم المكرمين.
فكتب قمر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي "تويتر": "ابويا مش في الصورة..صحيح هو بهجت قمر، ولاخفاجي عملوا حاجه للمسرح في مصر.. يلا عمومًا إلى القائمين على هذه الصورة "طظ فيكوا.. بسيطه".
جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المسرحي في دورته الـ12، كرم عدد من الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا، خلال حفل الافتتاح، والذي أقيم يوم السبت الماضي الموافق 17 أغسطس، وهم "فاروق الفيشاوي، محسنة توفيق، محمود الجندي، محمد نجم، والمدير المالي والإداري للمسرح القومي الراحل فؤاد السيد".
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