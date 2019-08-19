بعد إعلان اعتزالها.. تعرف على مسيرة إليسا الفنية

أعلنت المطربة إليسا، منذ قليل خبر اعتزالها الفن، لافتة إلى أن ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه سيصبح الأخير في مسيرتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

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تعرف على مسيرة إليسا الفنية:

بدأت إليسا في العاشرة من عمرها بالاشتراك في المناسبات الاجتماعية، وكان لها دور في احتفالات الأطفال في مدرسة "المون لاسال" التي كانت تستضيفها ساندي عشكجي. شاركت في مسرحيات ساخرة للفنان الراحل وسيم طبارة ولاحقًا في "مسرح الساعة العاشرة".

1992 -2001: بداية مشوارها الفني

شاركت إليسا في المسرحيات الانتقادية فتحت أمامها العديد من الفرص للتعبير وأخيرًا وجدت نفسها تغني أمام الجمهورٍ، كما شاركت سنة 1992 في برنامج ستوديو الفن الذي كان يُعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال ونالت الميدالية الفضية، مما شجعها على مواصلة الغناء.

أحيت العديد من الحفلات الغنائية حتى سنة 1999، موعد ظهور أول ألبوم لها "بدي دوب" من إنتاج شركة "ليدو" وتوزيع إيمي، وشكل نجاحًا مهمًا في مسيرتها الفنية واحتوى على العديد من الأغاني الناجحة، منها أغنية أدّتها مع جيرار فيري، المغني الفرنسي الغجري. بدي دوب كان أحد الأسباب لظهور اليسا في مهرجان كان الدولي للموسيقى.

وبعد نجاحها في المهرجان، أصدرت إليسا ألبومها الثاني "وأخرتها معاك" الذي تضمن الديو "بتغيب بتروح" الذي أدّته مع النجم راغب علامة.

2002 - 2003: عايشالك

صدر ألبومها الثالث "عايشالك" أغنية عيشالك صوّرت في باريس تحت إدارة المخرج فابريس بيغوتي، حيث كانت أول فنانة عربية تظهر رسميًا بلباس صمم خصيصًا لها من قبل دور الملابس ديور.

لاقى الألبوم الثالث استحسانًا لدى الجمهور، وأكملت إليسا مسيرتها عبر الديو التي قامت به مع الفنان الأيرلندي العالمي كريس دو بيرغ، التعاون بينهما خلق أغنية حملت عنوان "ليبانيز نايتس"، ضم دو بورغ الأغنية في ألبومه "تايم إيز افريثينغ" عام 2002.

فازت إليسا عام 2002 بجائزة أفضل فنانة في حفل "الموريكس دور" كما فاز فيديو كليبها "أجمل إحساس" جائزة أفضل فيديو كليب في مهرجان الموسيقى في دبي، بالإضافة إلى هذا تم ذكر إليسا في كتاب "روّاد من لبنان"

وُضعت في خانة الفنانين اللبنانيين مثل فيروز، ووديع الصافي.

2004 - 2005: أحلى دنيا

في أيار 2004، سجّلت إليسا ألبومها الرابع أحلى دنيا مع "سوبر اوديو سيستم" حصلت الفنانة على جائزة الموسيقى العالمية عن فئة أفضل فنانة تحصد أكبر عدد مبيعات في الشرق الأوسط.

ونتيجة لذلك تم اعتبار إليسا أول فنانة لبنانية تحصل على هذه الجائزة، ومن ثم فازت بجائزة أفضل فنانة في حفل "الموريكس دور" وجائزة أفضل فيديو كليب عن أغنيتها "حبك وجع".

في وقت اعتبرت تقنية "السوبر اوديو" أحدث الإبتكارات في تكنولوجيا الصوت، كانت إليسا أول فنانة في الشرق الأوسط تتّبع هذه التقنية.

2006 - 2008: بستناك وأيامي بيك

صدر ألبوم إليسا الخامس، الذي حمل عنوان "بستناك"، كما حصلت للمرة الثانية على التوالي على جائزة الموسيقى العالمية عن فئة أفضل فنانة تحصد أكبر نسبة مبيعات في الشرق الأوسط.

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قام المصور ماتياس كلامر الذي كان قد تعاون معها في ألبومها السابق بتصويرها، واصلت إليسا مسيرة نجاحها عبر ألبومها السادس: ألبومها السادس "أيامي بيك" الذي صدر عام 2007 وحافظ على المركز الأول لمدة ثلاثة أشهر.

2009 - 2011: تصدق بمين

صدر هذا الألبوم 26 ديسمبر 2009 بعد ما يقارب أسبوعين من إصدار ألبوم "تصدق بمين"، أصبح الألبوم الأكثر مبيعا في تاريخ روتانا، وكذلك الأكثر نجاحًا في مهنة إليسا من خلال "تصدق بمين".

حصلت إليسا على العدد الأكبر من الجوائز.

وتلقت إليسا للمرة الثالثة على التوالي جائزة الموسيقى العالمية لتحقيقها أعلى مبيعات في الشرق الأوسط والعديد من الجوائز الأخرى.

احتوى ألبوم "تصدق بمين" 13 أغنية بلهجات متنوعة بين المصرية واللبنانية، تعاونت من خلالها اليسا مع أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.

قام المصور ماتياس كلامر بالعمل على تصميمم الغلاف وقام بالعديد من الجلسات التصويرية لإليسا في قصر بينا الوطني في سينترا - البرتغال.

2012 - 2013: أسعد واحدة واكس

فاكتور اربيا

صدر ألبومها الثامن "أسعد واحدة" في حزيران 2012 وكان في الترتيب الأول لمدة شهرين في الشرق الأوسط ، وقد عُرض فيديو كليبها الأول من الألبوم في كانون الثاني بعنوان "أسعد واحدة" تحت إدارة المخرج سليم الترك. في كانون الأول من عام 2012.

اختيرت إليسا لتكون واحدة من الحكام في برنامج ذا أكس فاكتور في نسخته العربية وتم عرضه لمدة أربعة أشهر على الشاشات في بداية عام 2013، و أصدر آخر البوم لها في 2014 حالة حب والذي تضمن 14 أغنية.

2014 - 2015: حالة حب

صدر ألبومها التاسع "حالة حب" وقد حصد الألبوم نجاح رائع جدا في الشرق الأوسط ، وقد عُرض فيديو كليبها الأول من الألبوم في نوفمبر بعنوان "حب كل حياتي" تحت إدارة المخرجة أنجي جمال.

كما لاقى أغاني الألبوم نجاحا كبيرا جدا مثل : (حالة حب)، (يا مرايتي)، (إنسانة بريئة)، (قد الأيام)، (عمر جديد) وكما كان في الألبوم 12 أغنية باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة اللبنانية.

2016 - 2017: سهرنا يا ليل

صدر البومها العاشر "سهرنا يا ليل" في 9 سبتمبر 2016 وقد احتوي الالبوم 16 اغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية، حصد الالبوم نجاح ساحق وتخطت مشاهدتة الـ 100 مليون علي موقوع يوتيوب بعد مائة يوم فقط علي طرحة وحقق عدد كبير جدا من الاستماعات علي تطبيق انغامي تصدر متاجر فيرجين وموقع ايتونز العالمي لمدة طويلة جدًا.

حصدت اليسا العديد من الجوائز عن هذا الالبوم منها(جائزة استفتاء معكم عن أفضل البوم لعام 2016 وجائزة الميما أفضل اغنية في 2016 عن اغنية مكتوبة ليك، وجائزة أفضل فنانة عربية لعام 2016 في مهرجان ضيافة وجائزة Anma عن أفضل فنانة عربية لعام 2016 وجائزة Anma عن أفضل فنانة لبنانية لعام 2016.

وبعدها اصدرت اليسا كليب سهرنا ياليل من اخراج انجي جمال الذي اطلت فية اليسا بفكرة جديدة ومختلفة خارجة عن النمط التي كانت تمشي علية سابقا.

وقد حقق الكليب نجاح وبعدها اصدرت كليب عكس الي شيفنها من اخراج انجي جمال ايضا الذي احدث ضجة كبيرة جدا بسبب اداء اليسا وقدرتها التمثلية العالية جدا وبسبب قصة الكليب الفريدة من نوعها لانه أول كليب يكون تجسيد لقصة حقيقية وهي قصة الراقصة الشاهيرة داني بسترس التي ماتت منتحرة بسبب كثرة ضغوط الحياة عليها وموت ابنها في سن صغير وحصدت الكثير من النجاحات بسببة

2018 : إلى كل اللي بيحبوني

صدر ألبومها الحادي عشر "إلى كل اللي بيحبوني" في 25 يوليو 2018 وتضمن 16 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية وفي 7 أغسطس 2018 صدر كليب أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" من خلاله أعلنت عن إصابتها وشفائها من مرض سرطان الثدي.