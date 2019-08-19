تعرف على تفاصيل حفل نانسي عجرم القادم

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن موعد حفلها القادم والذي سيقام ضمن مهرجان صلالة السياحي والمقرر إقامته في سلطنة عمان خلال أيام.

وروجت نانسي عجرم للحفل عن طريق نشرها لبوستر دعائي على "انستجرام وتويتر" وعلقت عليها قائلة:" متحمسة للقاء جمهوري العزيز بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي يوم ٢١ اغسطس"، وتفاعل متابعيها على البوستررمعبرين عن سعادتهم متمنين لها التوفيق والنجاح للحفل.

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كما نشرت عجرم منذ قليل رسالة لجمهورها

تعبر من خلالها عن انتظارها للقائهم في حفل مهرجان صلالة قائلة:" صباح الخير .. آخر الاستعدادات لمهرجان صلالة. نراكم جميعا خلال يومين".

فيما سيقام الحفل على مسرح "المروج" في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا، ويذيعه تلفزيون عمان الرسمي بشكل مباشر.

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وتصدرت نانسي عجرم محركات البحث المختلفة، لاهتمام الجمهور بمعرفة تفاصيل الحفل من المكان والموعد وطريقة الحضور.

وكانت نانسي عجرم قد أحيت حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات الدورة الـ 37 بمهرجان بنزرت الدولي في

تونس ببداية شهر أغسطس الحالي، كما تألقت في حفل ضخم في مدينة قبرص الشهر الماضي حضره حشد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وكان أخر حفلاتها في عيد الأضحى المبارك بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الذي شهد تفاعل كبير من قبل محبيها.

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والجدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم تعرضت من قبل بعض مواقع الأخبار التي تهدف إثارة البلبلة والشائعات الكاذبة لشائعة تسببت في قلق محبيها حيث تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد أخبار عن تعرضها لحادث سيرمروع أدى إلى وفاتها بدون نشر أي تفاصيل أو اخبار أخرى مما جعلها حديث السوشيال ميديا.