أثار خبر اعتزال نجمة الغناء إليسا صدمة كبيرة لدي جمهورها ونجوم الفن والإعلام الذين خرجوا عن صمتهم فور كشفها عن ذلك الأمر، وعبروا عن حزنهم حتي أن بعضهم حاول إرجاعها عن قرار الاعتزال.
وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر"، ما يفيد بإعتزالها الغناء وأن
بينما كتبت الفنانة منه شلبي: " إليسا أنت واحدة من الأشخاص التي تغني بروح مليئة بشغف وثبات وقوة"، أما المطرب نصيف زيتون الذي ارتبط اسمه بإليسا كثيرًا في الفترة الأخيرة اكتفي بالتعليق بصورة تعبيرية حزينة.
كانت هذه تفاصيل خبر منه شلبي وزيتون وأديب لـ"إليسا": "أنتِ ملك الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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