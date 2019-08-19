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منه شلبي وزيتون وأديب لـ"إليسا": "أنتِ ملك الناس"

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أثار خبر اعتزال نجمة الغناء إليسا صدمة كبيرة لدي جمهورها ونجوم الفن والإعلام الذين خرجوا عن صمتهم فور كشفها عن ذلك الأمر، وعبروا عن حزنهم حتي أن بعضهم حاول إرجاعها عن قرار الاعتزال.
وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر"، ما يفيد بإعتزالها الغناء وأن

الألبوم الجديد الذي تحضر له سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، ليرد عليها الإعلامي عمرو أديب قائلًا: "سيدتى العزيزة بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا.. قد تكون العبارة تاريخيه ومستهلكه لكن أنت لا تملكين نفسك أنت ملك لنا جميعا من المحيط للخليج .. لا تضيعى أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعى بنجاحك ومحبة الملايين لك".
بينما كتبت الفنانة منه شلبي: " إليسا أنت واحدة من الأشخاص التي تغني بروح مليئة بشغف وثبات وقوة"، أما المطرب نصيف زيتون الذي ارتبط اسمه بإليسا كثيرًا في الفترة الأخيرة اكتفي بالتعليق بصورة تعبيرية حزينة.

 

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