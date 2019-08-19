مد عقد الفنان محمد رمضان والمنتج محمد جابر لمدة عامين

قال المنتج محمد جابر، أنه توصل مع الفنان محمد رمضان فى جلسة ودية على مد فترة التعاقد بينهما لمدة عامين آخرين، ويكون بموجبه لـلمنتج محمد جابر الحق منفردًا فى تنظيم حفلات رمضان.

و كان قد نشأ خلاف بين المنتج محمد جابر والفنان محمد رمضان بعدما نشر رمضان إعلانا عن حفله بالساحل الشمالى، وقد قام محمد جابر باللجوء إلى نقابة المهن الموسيقية لبحث شكواه، وبالفعل تحدد لها موعدا كان

الخميس الماضى، وحضر الأستاذ عبد الغنى شوشة الممثل القانونى عن الفنان محمد رمضان وأقر بأحقية محمد جابر فى تنظيم حفلات الفنان محمد رمضان.

وعقب الانتهاء من بحث الشكوى تم عقد لقاء وديا بين المنتج محمد جابر والفنان الكبير محمد رمضان، توصلا فيه بسهولة إلى إنهاء الخلاف، بل على العكس قام محمد رمضان بمد فترة التعاقد إلى

عامين قادمين لما رآه من جدية واحترافية المنتج محمد جابر.

وحاليا يتم عمل التجهيز والإعداد للحفل القادم للفنان محمد رمضان، حتى يظهر للجمهور بالشكل اللائق، ويحوذ على إعجابه كالحفل السابق الذى ظهر بعنوان "أقوى حفل فى مصر".

وقد علق المنتج الكبير محسن جابر على حل الخلاف بقوله: نجومية الفنان محمد رمضان ليست من فراغ ، فهو رجل محترم وجدير بالثقة وقد أسعدنى ماقام به أثناء الجلسة الودية التى عقدها مع محمد جابر ونتج عنها مد فترة التعاقد بينه ويبن محمد جابر.. وأدعو الله ان يوفقهما فى تعاونهما القادم.