إليسا تصدم جمهورها بخبر اعتزالها: "الوسط الفني بقى مافيا"

أعلنت النجمة إليسا خبرًا صادمًا لجميع محبيها، وهو أن الألبوم الجديد الذي ستحضر له سيكون الأخير في مسيرتها، فيما يبدو أنها تعاني من الكثير من المشكلات في عملها مع بعض الأشخاص جعلها تشبه الوسط الفني بالمافيا.

كتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أحضر للألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي.. وأعلن ذلك بصعوبة ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا..

أنا غير قادرة علي العطاء بعد الآن".يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.