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كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 03:50 مساءً - أثارت الممثلة السورية ديما بياعة الجدل بعد ان انتشرت لها صورة برفقة زوجها أحمد الحلو وهما يقضيان عطلتهما في اسبانيا.
ويظهر الثنائي في الصورة وهما في وضع رومانسي للغاية حتى انهما يظهران وكأنهما يقبلان بعضهما على البحر امام أعين الجميع.
هذه الصورة اثارت الجدل بشكل كبير وكالعادة كثرت تعليقات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسموا بين معارضين لفكرة عرض صور “جريئة” كهذه وبين مؤيدين ومعتبرين ان الموضوع حرية شخصية ولا يحق لأحد ان يتدخل في الموضوع خصوصا انهما متزوجين .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة جريئة.. ديما بياعة تثير الجدل بـ”قبلة” مع زوجها أمام الجميع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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