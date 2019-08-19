النجمة اللبنانية إليسا تعلن إعتزالها الغناء.. والأسباب صادمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرار صادم الفنانة جمهور المطربة اللبنانية إليسا، بإعلانها خبر إعتزالها الغناء نهائيا وأن آخر البوماتها الذي تعمل عليه حالياً.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتو”: “أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر لأنه سيكون الأخير في مسيرتي الغنائية”.

وأضافت: “أنني أعلن ذلك بقلب متعب لكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال أشبه بالمافيا لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن”.

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وأثار الخبر صدمة كبيرة لجمهور إليسا، وحاول البعض إقناعها بالعدول عن هذا القرار خاصة أنها تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وارجع البعض سبب إعتزالها إلي شركة روتانا والمشاكل التي عانت منها إليسا بعد حذف أرشيفها الغنائي كاملا بسبب انضمام شركة ديزر العالمية لروتانا.

وقدمت إليسا، مؤخرًا أغنية “قبل أى حد” فى إعلان إحدى شركات الموبايل الكبرى فى مصر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله وإنتاج شركة سينرجى وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية “كرهني” وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير “إلى كل اللي بيحبوني”، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.