تجاوز 1.5 مليون جنيه في يوم الفيل الأزرق 2 ينجح في جذب الجمهور بعد العيد

رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على طرحه بالسينمات إلا أن فيلم الفيل الأزرق 2 ما زال يحظى بإقبال جماهيري كبير، ونجح أمس وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تحقيق مليون و572 ألف جنيه.

وجاءت فكرة فيلم الفيل الأزرق 2 بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض في عام 2016 وكان بمثابة مفاجأة للجمهور وقتها.

وفيلم الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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وتدور أحداث فيلم الفيل الأزرق 2 في إطار من الرعب حول شخصية يحيى الطبيب النفسي الذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة نتيجة تناوله حبة الفيل الأزرق.

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