القاهرة - لايف ستايل
تباشر نيابة النزهة، التحقيق مع مخرج سينمائى، بعد ضبط في حوزته مواد مخدرة فى مطار القاهرة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، اشتبهت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، فى "خ. ع" مخرج سينمائى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة، من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.
تم التحفظ على المضبوطات، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع مخرج سينمائي ضبط بحوزته مخدرات أثناء تفتيشه في مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.