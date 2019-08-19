التحقيق مع مخرج سينمائي ضبط بحوزته مخدرات أثناء تفتيشه في مطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة، التحقيق مع مخرج سينمائى، بعد ضبط في حوزته مواد مخدرة فى مطار القاهرة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، اشتبهت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، فى "خ. ع" مخرج سينمائى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة، من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

تم التحفظ على المضبوطات، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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