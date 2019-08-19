القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة الشابة رنا خليل عن انتهائها من تصوير كافة مشاهدها ضمن أحداث الفيلم العالمي "Black Adam's"، الذي تشارك في بطولته مع النجم العالمي Dwayne Johnson أحد أعلى النجوم أجراً في هوليود.
وقالت رنا في تصريحات صحفية "بدأت قبل عام ونصف العام تقريبًا في تصوير الفيلم في مدينة فاس المغربية، وذلك بعد أن عقدنا مع أسرة الفيلم ورشة عمل قبل التصوير، الذي استمر هناك قرابة الأسبوع".
وأضافت رنا "تعتمد فكرة الفيلم على تحويل قصص الكرتون مثل "سبايدر مان" و"بات مان" وغيرها لأفلام حقيقية، يقوم ببطولتها أشخاص طبيعيين وليس كارتون".
وأوضحت رنا خليل أنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "ياسمين" شقيقة البطل "آدم"، التي تدفعه لفعل الخير، وتعتبر رمانة الميزان في علاقته بكل من حوله.
وكانت صفحة Imdb المتخصصة في السينما العالمية قد نشرت تفاصيل الفيلم الجديد "Black Adam's"، موضحة أسماء أبطاله Dwayne Johnson والممثلة المصرية رنا خليل.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر "رنا خليل تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "بلاك آدامز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.