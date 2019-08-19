هاني شاكر يستعد لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 23 آب/أغسطس الجاري. ومن المنتظر أن يقدم أمير الغناء العربى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر قد يهمك ايضاً: Advertisements هاني شاكر يتعهّد بمواجهة حفلات مطربي المهرجانات غير المُصرّح لهم راغب علامة يهنئ هاني شاكر بفوزه في انتخابات نقابة الموسيقيين

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