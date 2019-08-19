اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت مقدمة البرامج الأميركية إيلين دي جينيريس بعيد زواجها الـ11 من الممثلة بورتيا دي روسي. حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على تطبيق "إنستغرام" صورة بالأبيض والأسود من حفل زفافهما. وعلقت على الصورة كاتبةً: "عيد سعيد بورتيا. 11 عاماً. رقمي المفضل مع الشخص المفضل لي." علماً أن "دي جينيريس" إعلامية بارزة في الوسط الأميركي وعُرِفَت بصداقتها مع كبار النجوم، وهي مدافعة شرسة عن حقوق المثليين وغالباً ما تطرح مواضيعاً مثيرة للجدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيلين دي جينيريس تحتفل بذكرى زواجها من بورتيا دي روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.