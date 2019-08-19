إليسا تصدم الجمهور بقرار اعتزالها للفن

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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""الخليج 365"" من بيروت: صدمت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها ومحبيها والوسط الفني في لبنان والعالم العربي، بتغريدةٍ أعلنت فيها نيّتها اعتزال الغناء بعد صدور ألبومها المقبل. حيث كتبت: "إنني في صدد التحضير لألبومٍ جديد بحبٍّ وشغف، لأنّه سيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية".

وشرحت: "أعلن هذا الأمر بقلبٍ حزين لكن بقناعةٍ كبيرة في الوقت نفسه. لأنني لا أستطيع أن أعمل في هذا الوسط الذي يُشبه عصابات المافيا، حيث لا أستطيع أن أكون مثمرة بعملي".

أول المتفاعلين مع هذا الخبر كان النجم السوري ناصيف زيتون الذي علّق واضعاً "إيموجي" الوجه الحزين. فراح محبو إليسا يناشدونه التأثير عليها لتتراجع عن قرارها. في حين تداول بعض الصحافيين الخبر عبر صفحاتهم باعتباره موقفاً ناتجاً عن تخبط نفسي أو عاطفي عابر، بينما رأى البعض أنها تريد من خلال موقفها الضغط على روتانا أو الانسحاب من عقدها معها بطريقةٍ ذكية، بينما رأى آخرون بأنها تقوم بدعاية قوية للألبوم المقبل!

فهل تكون أزمتها الأخيرة مع روتانا وتطبيق ديزر أحد الأسباب؟ أم أنها تعاني حالة نفسية أم صحية تتكتم عنها؟!