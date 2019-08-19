شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يستأنف فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي جمهور الإسكندرية اليوم الاثنين مع المطرب خالد سليم في إطار استئناف فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر الثقافية والفنية بمكتبة الإسكندرية .

ويتميز الفنان خالد سليم بقدرته على تقديم القديم والجديد والشرقي والغربي بنفس الاحترافية، وهو أول من غنى على مسرح الأوبرا من جيله، وقد نجح في كل الألوان وغنى لكبار العمالقة.

وتشترك فرقتا "مشروع نور" و"بشير" في إحياء حفل غدا الثلاثاء ، وتتميز فرقة "مشروع نور" المستقلة بلعب ألوان مختلفة من موسيقى الجاز مع الإيقاعات الشرقية والإفريقية والموسيقى الغربية. أما محمد بشير، فيأتي إلهامه الموسيقي من التراث الثقافي والفني لقبائل الجعافرة في صعيد مصر، وهو يدمج اللون الشرقي الموسيقي مع الآلات الغربية مثل الكمان والدرامز والكيبورد والباص جيتار والساكس لخلق لون موسيقي جديد يجمع بين الموسيقى الشعبية الصعيدية والموسيقى الغربية.

ويعود فريق الهيب هوب السكندري MTM للمسرح مرة أخرى بعد غد الأربعاء ، وهو يعتبر من أوائل الفرق في الألفية الجديدة، حيث قدموا لون جديد من الأغاني الشبابية، ولهم أعمال غنائية مشتركة مثل أغنية "مدرسة الحياة" مع محمد عدوية وأغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري.

Advertisements

تقف المطربة الشابة نوران أبو طالب يوم الخميس المقبل للمرة الثانية على مسرح مهرجان الصيف، لتقدم أروع أغاني الطرب الأصيل، بدأت نوران مسيرتها الفنية بانضمامها إلى أكاديمية الموسيقى بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وقد أطلقت مشروعها الموسيقي الخاص بالتعاون مع سامر جورج على الباص جيتار وهاني بدير على البريكشن ومصطفى سعيد على الكلارينت، وقدموا عددًا كبيرًا من العروض الحية للكلاسيكيات العربية والمصرية بالإضافة إلى أغانيها الخاصة.

وينتهي الأسبوع الثالث للمهرجان يوم الجمعة المقبل بحفل موسيقي لفرقة أندروميدا، والتي تعد أقدم فرقة لموسيقى الروك في مصر، حيث تأسست في الإسكندرية منذ أكثر من 30 عامًا على يد عمرو حسن وإيهاب القلعي، ويقوم الفريق بأداء أهم أغاني الروك الكلاسيكية خاصة أغاني فرقة "Pink Floyd" الشهيرة.

وبالتوازي مع حفل أندروميدا، يقدم الشاعر "عمرو قطامش" حفلاً شعريًا في نفس اليوم، حيث يقدم عرضًا يمزج بين الموسيقى والشعر العامي "الحلمنتيشى" والذي يناقش فيه قضايا معاصرة بشكل فني ساخر، بجانب بعض المونولوجات الكوميدية لاستعادة جزء من هذا الفن الذي انقرض منذ فترة طويلة.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمكتبة الإسكندرية ينظمه مركز الفنون بقطاع التواصل الثقافي وبرعاية من بنك الإسكان والتعمير وشركة SWVL للنقل الجماعي.