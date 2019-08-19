بونام باندي في صورة جريئة مع صديقها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا تزال الممثلة بونام باندي، التي اكتسبت شهرة من برنامج الواقع التلفزيوني خاتو كي خيلادي، والتي تحتل مكان بين قائمة الممثلات الأكثر إثارة وجرأة في بوليوود، موضوع نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب صورها وفيديوهاتها المثيرة والجريئة جدًا، وبخاصة Instagram.

بونام باندي نشط للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، لمحة عن بونام باندي تجعل الجماهير في حالة سكر، حيث ينتظر مشجعو بونام باندي بفارغ الصبر صورها ومقاطع الفيديو الجديدة.

قامت بونام مؤخرًا بمشاركة صورة على حسابها بموقع Instagram وهي برفقة رجل، بدون ماكياج، في الصورة، يظهر وجه بونام بشكل واضح بينما يكاد يختفي وجه الرجل الذي يقف بجانبها.

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ولدت بونام في 11 مارس 1991، وهي ممثلة سينمائية، تشتهر بأعمالها في صناعة السينما الهندية وسينما التيلجو، بدأت حياتها المهنية كموديل.

أصبحت بونام Poonam واحدة من أفضل تسعة متسابقين في مسابقة مجلتي Gladrags Manhunt و Megamodel في عام 2010 وظهرت على صفحة غلاف مجلة للأزياء.

أصبحت بونام مشهورة من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك Twitter و Instagram عندما بدأت في نشر صورها المثيرة