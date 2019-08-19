إليسا تصدم الجمهور بإعلان الاعتزال

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا اعتزالها الغناء بعد إصدار آخر ألبوم تحضره حاليا، وهاجمت الوسط الفني، وقالت إنه بات يشبه عصابات المافيا، وإنها لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل في هذه الأجواء.

وغردت إليسا، باللغة الإنجليزية عبر حسابها على تويتر: "أعمل على الألبوم الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي".





وأضافت المطربة اللبنانية (47 عاما): "أعلن ذلك بكل الحزن لكن عن قناعة تامة، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه عصابات المافيا، لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".

ولم تكشف إليسا أي تفاصيل عن طبيعة المشكلة التي تعرضت لها ودفعتها إلى اتخاذ هذا القرار الصادم.

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حققت إليسا، التي بدأت الغناء عام 1998 بألبوم "بدي دوب"، الكثير من الإنجازات خلال مشوارها الفني، وحصدت العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بداية من 2002 عندما نالت "موريكس دور".

وأثارت الفنانة اللبنانية عاصفة من الحزن داخل الوسط الفنى العربى بعدما أعلنت قرار اعتزالها الغناء، وتفاعل معها المطرب السورى نصيف زيتون، الذي علق على قرار إليسا بايموشن يؤكد انه يبكى من أجلها ويرفض قرار الاعتزال والابتعاد عن الساحة الغنائية.

كما علق الإعلامي المصري عمرو أديب قائلا إن "بعض الناس لا يستطعيون الرحيل، أنت لست ملك نفسك، الناس من المحيط للخليج بتحبك، حاولى الاستمتاع بنجاحك وحب الناس".



ولاقت تغريدة إليسا الصادمة تفاعلاً كبيراً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ طالبها غالبية متابعيها بالتراجع عن قرارها.



وكتب حساب يحمل اسم "نور": "نعم شو، عم تمزح"، بينما قال هيثم خالد: "أنا مصدوم، أحترم أي قرار شخصي يخص حياتك الشخصية، لكن قرارك الاعتزال قرار غير شخصي، أنا آسف، حياتي بدون صوتك مش حياة".

وقالت "أميرة التونسية": "نحنا عايشين في هالحياة مبسوطين لأنك بحياتنا.. بتعطينا الفرح والأمل والسعادة وكل شي، بدك تقتلينا".