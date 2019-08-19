اليسا تعتزل الغناء بسبب المافيا .. والجمهور مصدوم

أعلنت النجمة اللبنانية اليسا في تغريدة على حسابها عبر موقع انستغرام منذ قليل أنها تقوم حاليا بالتحضير لألبومها الجديد بشغف كبير وحب أكبر.

اذا اكتفينا بهذه الكلمات، نشعر ان الأمر طبيعي، فهي ليست المرة الاولى التي تشارك فيها ملكة الاحساس جمهورها بتفاصيل تحصيراتها لأغنياتها واعمالها الجديدة، لكن من يكمل التغريدة يصاب بالصدمة، اذ تابعت اليسا قائلة: “السبب هو ان هذا الالبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية. أقول ذلك بغصّة لكنني مقتنعة جدًا، اذ لا يمكنني ان استمر بالعمل في هذا المجال الذي هو اشبه بـ”مافيا” ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات”.

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هذه الكلمات كانت صادمة لجميع متابعي وجمهور اليسا، الذين تركوا تعليقاتهم حيث عبّروا فيها عن حزنهم لهذا القرار، متمنين عليها ان تتراجع عنه وتكمل مسيرتها التي بدأتها بالنجاح ولا زالت تحصد بأغنياتها الرائعة والمميزة نجاحات كثيرة حتى اليوم، كما لفت البعض الى انه لا يمكنه ان يتخيل الساحة الفنية بدون اليسا واعمالها وصوتها العذب واحساسها المرهف.

الجدير بالذكر ان اليسا كانت قد صرّحت في وقت سابق ان هذا الالبوم الاخير لها مع شركة روتانا، بعد تعاون دام لسنوات بينهما، الا ان الخطوة المفاجأة التي إتخذتها الشركة بإصدار تطبيق ديزر، حيث نقلت جميع اغنيات نجومها من تطبيق أنغامي الى ديزر، ما أدى بالتالي لخسارة عدد كبير من المتابعين عبر أنغامي، الامر الذي أزعج اليسا، اذ اعتبرت حينها ان أعمالها واغنياتها ليست ملكها، حيث تقوم الشركة بالتحكم بها بحسب أهوائها وهو ما لم تقبله لتفاجئنا اليوم بخبر الاعتزال.

لا شك ان القرار لن يكون سهلا على اليسا، خصوصا في ظل وجود جمهور كبير يحبها ويتابعها باستمرار ويرفض اعتزالها، لذا لا بد من طرح سؤال هنا ما اذا كانت تغريدة اليسا هذه مجرّد آلة ضغط على روتانا أو غيرها من شركات الانتاج التي تتحكم بأعمال فنانيها كما يحلو لها، أم أنها حقا قررت الاعتزال دون الاكتراث الى الجمهور العظيم الذي كان له الفضل الكبير بتحقيقها النجاحات في مسيرتها؟