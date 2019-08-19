عمرو دياب يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"

يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أحدث أغانية بعنوان "يوم تلات"، وذلك غدًا، الثلاثاء، ضمن ألبومه الجديد "أنا غير".

ويشار إلى أنه كان أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل

الشمالي، بمجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة رافعًا شعار كامل العدد، وكان وعد جمهوره خلال الحفل بطرح أغنية جديدة يوم الثلاثاء.

ويذكر انه تعد أغنية "يوم تلات" هي ثالث أغاني الألبوم الجديد التي سيطرحها الهضبة بعد "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، و"أنا غير" وتحمل نفس اسم الألبوم من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

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