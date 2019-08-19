منة شلبى توجه رسالة مؤثرة لـ اليسا بعد إعلان اعتزالها

وجهت الفنانة منة شلبى، رسالة للفنانة اللبنانية اليسا بعد إعلان اعتزالها الغناء نهائيا، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقالت فيها: "انتى واحدة من النوع الذى يغنى بشغف وقوة وضعف".

وكانت اليسا قد أعلنت منذ قليل، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.

وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

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