شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وحكايتها مع الصيف.. من إعلان إصاباتها بالسرطان لاعتزالها الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت الفنانة إليسا جمهورها، اليوم الاثنين، باعتزالها طرح ألبومات غنائية، مؤكدة أن الألبوم الذى تعمل عليه حالياً سيكون الأخير فى مسيرتها الغنائية.

وكلمات إليسا أصابت جميع محبيها، بالحزن الشديد نظرا لقرارها المفاجئ متمنين أن تتراجع عنه وتكمل مسيرتها التي بدأتها بالنجاح ولا زالت تحصده بأغنياتها المميزة، و المفارقة هنا أن دائما تصدم إليسا جمهورها فى موسم الصيف، حيث إنها الصيف الماضى فجرت مفاجأة إصاباتها بالسرطان عند طرحها ألبومها الجديد " الى كل اللى بيحبونى"وتجسيد رحلة تعافيها من المرض فى فيديو كليب، أما هذا العام وفى فصل الصيف أيضا فاجأت جمهورها باعتزال الغناء.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر "أنا بحضر ألبومى الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم فى مسيرتى الفنية، وأعلن ذلك بقلب مكسور ولكن ذلك القرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".

Advertisements

إليسا قدمت مؤخرًا أغنية "قبل أى حد" فى إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى فى مصر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر على فتح الله وإنتاج شركة سينرجى وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال اليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.