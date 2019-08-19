شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: الحياة قصيرة ومعنديش وقت أضيعه فى معارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الديفا سميرة سعيد خلال لقائها ببرنامج توأم روحي مع الإعلامي نيشان، أنها لديها قناعة بأن الحياة قصيرة وأنها ليس لديها وقت تخسره في معارك وخناقات ليس لها جدوى.

وأضافت الديفا سميرة سعيد أن السوشيال ميديا أصبح له اهمية كبيرة حاليا وهو ما جعل البعض يثيرون حول أنفسهم شائعات وأشياء بغرض تحويل قصصهم إلى ترند على السوشيال ميديا، مؤكدة أن الترند اصبح مرض العصر، وأنها:" يوم ما تحب أن تكون ترند تحب أن يكون ذلك من خلال عملها فقط".

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يذكر أن الديفا سميرة سعيد انضمت للمرة الأولى إلى لجنة تحكيم برنامج ""the Voice بصيغته العربية، كما يعود النجم اللبناني راغب علامة من جديد للجنة التي تضم المطربة أحلام.

آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها الجديدة "متدلع" علي موقع اليوتيوب وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.